A Lahti, le atlete di salto con gli sci femminile gareggeranno giovedì e venerdì, anticipando così le tappe di Coppa del Mondo previste più avanti. La stagione 2025-26 si avvia alla conclusione, con le competizioni che si avvicinano rapidamente al traguardo. La prova in Finlandia rappresenta un momento importante prima delle ultime sfide di questa stagione.

La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci imbocca il proprio rettilineo finale. Non siamo ancora alla proverbiale flamme rouge, ma la stagione 2025-26 è ormai agli sgoccioli. D’altronde, siamo entrati nel mese di marzo e la primavera incombe. Almeno alle nostre latitudini; meno a quelle in cui si gareggerà nei prossimi giorni! Le saltatrici saranno impegnate a Lahti, in Finlandia. Interessante notare come in questo 2026 il programma delle ragazze possa essere considerato più interessante rispetto a quello della controparte maschile. Le due competizioni previste sono entrambi individuali. Viceversa, gli uomini si confronteranno (anche) in una estemporanea prova a coppie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, a Lahti le donne ‘anticipano’ la tappa di Coppa del Mondo a giovedì e venerdì

