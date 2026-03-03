Sal Da Vinci pronto per essere festeggiato dalla sua Napoli | chiesto alla Questura il supporto per la sicurezza dall’aeroporto a casa sua

Da ilfattoquotidiano.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sal Da Vinci si prepara a ricevere i festeggiamenti a Napoli dopo aver vinto all’ultimo Festival di Sanremo 2026. Ha chiesto alla Questura il supporto per la sicurezza dall’aeroporto fino a casa sua. Poco dopo l’annuncio della vittoria, ha dedicato il risultato alla città e a Geolier. La sua presenza in città sarà accompagnata da misure di sicurezza rafforzate.

“Dedico questa vittoria a Napoli e a Geolier”. Così Sal Da Vinci un attimo dopo la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo 2026. E la città partenopea è pronto a riaccogliere il “figliol prodigo” vincente. Domani, mercoledì 4 marzo, i cittadini sono pronti a festeggiare al meglio Sal Da Vinci. Proprio per questo motivo, come riporta Il Mattino, è stato chiesto un supporto logistico e operativo alla Questura di Napoli per assistere il cantante nel percorso dall’aeroporto alla dimora in via Chiaia. Infatti è previsto un notevole afflusso di gente. Sal Da Vinci non è ancora tornato a casa perché dopo aver lasciato Sanremo si è recato a Milano, agli uffici della Rai, per firmare tutta la documentazione inerente alla sua partecipazione alla prossima edizione di Eurovision Song Contest con “Per sempre si”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sal da vinci pronto per essere festeggiato dalla sua napoli chiesto alla questura il supporto per la sicurezza dall8217aeroporto a casa sua
© Ilfattoquotidiano.it - Sal Da Vinci pronto per essere festeggiato dalla sua Napoli: “chiesto alla Questura il supporto per la sicurezza dall’aeroporto a casa sua”

Ma sapevate che Sal Da Vinci sta con sua moglie da oltre trent’anni? Ecco chi è la sua compagna di vitaSal Da Vinci è sposato da oltre trent’anni con una donna meravigliosa: il racconto di una storia d’amore lontana dai riflettori, tra matrimonio,...

Sal Da Vinci vince Sanremo 2026: tutti conoscono la sua ‘Rossetto e Caffè’ ma il suo debutto sul palco risale al 1976. La sua storiaDal bambino prodigio che a sette anni già incantava il pubblico pagante al doppio Disco di Platino conquistato grazie alla viralità social Cresciuto...

SAL DA VINCI festeggia così dopo Napoli-Inter 3-1 al Maradona

Video SAL DA VINCI festeggia così dopo Napoli-Inter 3-1 al Maradona ????

Contenuti utili per approfondire Sal Da Vinci

Temi più discussi: Sal Da Vinci: Pronto per Sanremo. Neomelodico io? Sono come Vanoni e Zero; Sal Da Vinci in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì: testo e significato; Il testo e il significato della canzone Per sempre sì di Sal Da Vinci a Sanremo 2026; Sal Da Vinci rivela: Per mio figlio con meningite ero pronto a smettere di cantare.

sal da vinci sal da vinci prontoChi è Sal da Vinci: moglie, figli, età e vita privata / Con Per sempre Si è pronto a ribaltare i pronosticiSal da Vinci canta il brano Per Sempre Si al festival di Sanremo 2026 ed è sicuramente uno dei brani più apprezzati nella manifestazione. ilsussidiario.net

sal da vinci sal da vinci prontoSal Da Vinci: «Voglio condividere la vittoria di Sanremo 2026 con Geolier, che viene dal popolo come me. Nonostante il mare in tempesta, ho sempre cercato di portare la nave ...Dalla promessa fatta a sé stesso ai 13 tentativi prima di Sanremo, Sal Da Vinci racconta la strada lunga mezzo secolo che lo ha portato alla vittoria: «Napoli ha sempre cantato». Ora l’Eurovision lo a ... vanityfair.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.