Sal Da Vinci pronto per essere festeggiato dalla sua Napoli | chiesto alla Questura il supporto per la sicurezza dall’aeroporto a casa sua

Sal Da Vinci si prepara a ricevere i festeggiamenti a Napoli dopo aver vinto all’ultimo Festival di Sanremo 2026. Ha chiesto alla Questura il supporto per la sicurezza dall’aeroporto fino a casa sua. Poco dopo l’annuncio della vittoria, ha dedicato il risultato alla città e a Geolier. La sua presenza in città sarà accompagnata da misure di sicurezza rafforzate.

“Dedico questa vittoria a Napoli e a Geolier”. Così Sal Da Vinci un attimo dopo la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo 2026. E la città partenopea è pronto a riaccogliere il “figliol prodigo” vincente. Domani, mercoledì 4 marzo, i cittadini sono pronti a festeggiare al meglio Sal Da Vinci. Proprio per questo motivo, come riporta Il Mattino, è stato chiesto un supporto logistico e operativo alla Questura di Napoli per assistere il cantante nel percorso dall’aeroporto alla dimora in via Chiaia. Infatti è previsto un notevole afflusso di gente. Sal Da Vinci non è ancora tornato a casa perché dopo aver lasciato Sanremo si è recato a Milano, agli uffici della Rai, per firmare tutta la documentazione inerente alla sua partecipazione alla prossima edizione di Eurovision Song Contest con “Per sempre si”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sal Da Vinci

