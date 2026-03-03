Le Suore di Bologna hanno pubblicato il videoclip di “Per sempre sì”, una cover del brano di Sal Da Vinci. Il gruppo musicale, ispirato dal film Sister Act, ha deciso di rinnovare la propria tradizione di reinterpretazioni legate al Festival. La pubblicazione è avvenuta il 3 marzo 2026 e fa parte di un progetto che unisce musica e spiritualità.

Bologna, 3 marzo 2026 - Le Suore di Bologna ci hanno visto lungo ancora una volta. Il gruppo musicale ispirato al film Sister act ha pubblicato “Per sempre sì”, cover del brano di Sal Da Vinci, rilanciando la propria tradizione di reinterpretazioni legate al Festival. La particolarità sta nei tempi: il video è stato diffuso sabato 28 febbraio alle 19.30, dunque prima ancora che la finale del Festival di Sanremo proclamasse il vincitore dell'edizione 2026. Poche ore più tardi, la vittoria del cantante napoletano ha trasformato quella scelta in una previsione centrata. “È un omaggio a Napoli e alla sua musica”, ha dichiarato la team leader Immacolata Caforio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sal da Vinci, ‘Per sempre sì’ delle Suore Bologna: ecco il videoclip

Sal Da Vinci si aggiudica il Casa Sanremo – Soundies Award: al cantautore il premio per il videoclip di “Per sempre sì”Nella giornata di ieri è stato assegnato a Sal Da Vinci il premio Casa Sanremo – Soundies Award, per il videoclip di Per sempre sì, la sua canzone in...

Leggi anche: Sanremo 2026, Sal Da Vinci – «Per sempre sì»

Sal Da Vinci con Per sempre sì a Sanremo 2026

Approfondimenti e contenuti su Sal da Vinci

Temi più discussi: DopoFestival 2026 - Sal Da Vinci - Per sempre si - Video; Tutti pazzi per il brano di Sal Da Vinci di Sanremo, i video del balletto di Per Sempre sì; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: La promessa eterna di Per sempre sì; Per sempre sì di Sal Da Vinci, il significato del testo a Sanremo 2026.

Per sempre sì, il pezzotto truffa dell’anello sulla canzone di Sal Da Vinci. Lui: SciacalliL’artista denuncia il profilo Per sempre sì Shop: è una truffa che ha ricreato anche la sua voce con l’Ai. Ma gli articoli sono andati ugualmente sold-out ... napoli.repubblica.it

Vendono anelli con la scritta Per sempre sì, Sal Da Vinci replica: Non siamo noi. Si tratta di una fakePer fare chiarezza servono tempo, letture, verifiche e contesto. Con due caffè al mese sostieni una redazione che seleziona l’essenziale e spiega senza rumore. Il beneficio è semplice: ritrovare lucid ... napolitoday.it

Francesco Emilio Borrelli. . “Euro- pelle d’oca per Sal Da Vinci. Per tutta la gavetta che ha fatto, merita pienamente il grandissimo exploit degli ultimi anni” - facebook.com facebook

Sal Da Vinci a Non è la Rai, con Ambra Angiolini, 1995 x.com