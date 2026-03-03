Sagre e Feste in Campania da giovedì 5 a domenica 8 marzo 2026

Da giovedì 5 a domenica 8 marzo 2026, in Campania si svolgeranno numerosi eventi tra sagre e feste, con musica dal vivo e degustazioni di prodotti tipici locali. Le manifestazioni si terranno in diverse città della regione, coinvolgendo comunità e visitatori in appuntamenti dedicati alle tradizioni e alla gastronomia campana. Programmi ricchi di momenti di intrattenimento e sapori autentici.

Feste e Sagre in Campania da giovedì 5 a domenica 8 marzo 2026 sarà pieno di appuntamenti con musica e degustazioni di prodotti tipici campani. L’appuntamento è ogni domenica dalle ore 6:00 di mattina fino alle ore 14.00 È la centralissima Piazza Dante a Caserta, a pochi passi dalla meravigliosa Reggia vanvitelliana, a prepararsi per la seconda tappa dell’anno di Choco Italia. In programma da venerdì 7 a domenica 9 marzo, la fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze italiane resterà aperta ininterrottamente dalle ore 10 a mezzanotte, con ingresso libero e gratuito. Organizzata dall’Associazione Italia Eventi, la manifestazione gode del patrocinio del Comune di Caserta, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way. 🔗 Leggi su 2anews.it

