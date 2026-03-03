Sab Group passo falso Lascia la vetta ad Osimo

Sab Group perde una partita importante nel campionato di pallavolo di serie B maschile e lascia la prima posizione a Osimo. La squadra ha subito una sconfitta che ha influito sulla classifica, portandola a scendere di posizione. La partita si è conclusa con un risultato negativo per Sab Group, che ora si trova dietro in classifica rispetto alla squadra avversaria.

Una sconfitta che costa la vetta della classifica. Nel campionato di pallavolo di serie B maschile, è arrivata una battuta d’arresto casalinga per la Sab Group Rubicone, finita ko 1-3 contro la Cavallino 4 Torri Ferrara al termine di una gara iniziata nel migliore dei modi, poi però girata a favore degli ospiti. Dopo un primo set dominato, i gialloblù hanno infatti subìto la crescente aggressività degli estensi, che hanno saputo prendere in mano il match e condurlo in porto. Uscendo a mani vuote dall’incontro i romagnoli hanno così perso la testa della graduatoria, ora occupata da Osimo con un punto di vantaggio. La partita. Mascetti parte con Gherardi in regia, Mazzotti opposto, Malual e Nori al centro, Bellomo e Rossatti in posto 4, Ferraro libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sab Group, passo falso. Lascia la vetta ad Osimo Successo della Sab Group. Ora ad un passo dalla vettaParte forte il girone di ritorno della Sab Group Rubicone, che nel campionato di volley maschile di serie B, ad Ancona espugna il campo della Sabini... Sab Group di nuovo in vetta. Suo il big match con OsimoImpresa di carattere per la Sab Group Rubicone in Volley, che davanti a un palazzetto gremito supera 3-1 Osimo nel big match della quindicesima... Contenuti e approfondimenti su Sab Group Discussioni sull' argomento Sab Group, passo falso. Lascia la vetta ad Osimo; VOLLEY SAN MARINO. Serie B/ Gemini Med battuta al tie-break dall’Okkaido Bologna. In serie D femminile, anche la Titan Services sconfitta in casa al quinto set. Sab Group Rubicone sfida Sios Novavetro per mantenere il sogno playoff nel volley maschileTurno infrasettimanale per la Sab Group Rubicone, che oggi alle 20.45 ospiterà la Sios Novavetro di San Severino nel campionato di volley di serie B maschile. I gialloblù nell’ultimo turno hanno ... ilrestodelcarlino.it Sab Group Rubicone di scena a FerraraDopo la convincente vittoria casalinga per 3-0 contro Montorio, la Sab Group Rubicone in Volley è pronta a tornare in campo per la quarta giornata di campionato di serie B maschile. Oggi a partire ... ilrestodelcarlino.it Archiviata la vittoria sul campo di Montorio, la Sab Group Rubicone in Volley oggi pomeriggio tornerà in campo al Palasport... - facebook.com facebook