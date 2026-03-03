Lewis Hamilton, 41 anni e sette titoli mondiali, ha commentato il crescente interesse di molte ragazze nel diventare ingegnere di F1, sottolineando la necessità di un cambiamento nel settore. Durante un intervento pubblico, il pilota ha espresso il desiderio di conquistare nuovamente una vittoria con la Ferrari e di influenzare il mondo della Formula 1. La sua voce si fa sentire in un momento di discussione sul ruolo delle donne nello sport.

Lewis Hamilton, 41 anni e 7 titoli Mondiali, sogna ancora. Sogna di vincere con la Ferrari. Sogna di cambiare la Formula 1 e il mondo che la circonda. Il pilota inglese si prepara al via della stagione 2027, quella del regolamento stravolto, questo fine settimana in Australia: la scuderia di Maranello spera sia finalmente l’anno della svolta e dei trionfi. Hamilton è un misto di determinazione e ironia: “Questo è l’anno del Cavallo di Fuoco secondo il calendario cinese”, dice in un’intervista al Corriere della Sera, “rappresenta la libertà, il desiderio di sgombrare la mente dalla pressione e riportare al centro i valori fondamentali”. A 41 anni Hamilton prova ancora le emozioni di un bambino alla prese con i motori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Sa quante ragazze hanno scritto per chiedere come si diventa ingegnere di F1? Dobbiamo cambiare le cose": parla Hamilton

