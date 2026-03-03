Impegnato nella promozione della sua nuova fatica, L'ultima missione: Project Hail Mary, il divo ha interrotto un'intervista per verificare la bizzarra situazione in cui versava il cronista. I press junket, gli spazi promozionali dedicati alla stampa in occasione del lancio dei film, vede le star pronte a tutto, ma ciò che si è trovato davanti Ryan Gosling era davvero inaspettato. L'attore ha interrotto una delle numerosi interviste video programmate in vista dell'uscita della sua nuova fatica, il sci-fi L'ultima missione: Project Hail Mary, per verificare le condizioni dell'intervistatore, bloccato nel bel mezzo del deserto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ryan Gosling interrompe l'intervista col giornalista bloccato nel deserto: "Arrivano i soccorsi?"

Ryan Gosling nel nuovo film ‘L’ultima missione: Project Hail Mary’Il final trailer de L’ultima missione: Project Hail Mary, diretto dai premi Oscar Phil Lord e Christopher Miller (Spider-Man – Un nuovo universo) con...

Project Hail Mary | Ryan Gosling sfida lo spazio nel trailer finale italianoA seguire il debutto durante il Super Bowl, il trailer finale di L’ultima Missione: Project Hail Mary è ora disponibile anche in italiano.