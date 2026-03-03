Runjaic | Dopo tre sconfitte consecutive la squadra ha risposto con una prova solida Su

Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra ha mostrato una risposta solida durante la partita contro la Fiorentina. La sfida tra Udinese e Fiorentina si è svolta in un momento di alta tensione, con le due squadre impegnate in un match importante. La partita si è conclusa con un risultato che ha segnato un punto di svolta per il gruppo in questa fase della stagione.

La lettura della sfida tra udinese e fiorentina mette in evidenza una risposta di squadra cruciale in una fase di stagione segnata da pressioni e aspettative. L’allenatore descrive una prova solida e una volontà di riscatto sufficientemente marcata da cambiare l’inerzia, aprendo prospettive positive in vista delle prossime gare. L’analisi punta a cogliere gli elementi chiave che hanno determinato il risultato e a valutare la gestione delle risorse tecniche e fisiche in un calendario molto intenso. La squadra è stata descritta come capace di reagire con ordine e compattezza, nonostante un periodo difficile. Si è riscontrata una prove solida e una grande voglia di riscatto, elementi che hanno permesso di ottenere un successo utile per migliorare la posizione in classifica contro un avversario di valore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Udinese, parla Runjaic nel post gara: «Arrivavamo da tre sconfitte di fila, la squadra ha risposto con una prova solida. Su Davis…»

Lucca, Sandri e Brenner firmano il 3-0 che mette in ginocchio i viola. Runjaic batte Palladino tatticamente e ritrova una vittoria che vale oro, mentre per la Fiorentina è crisi d'identità

A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Kamara, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Miller. All. Runjaic