Rugby Sei Nazioni | gli azzurri aprono il cantiere all’Olimpico Izekor suona la carica

La Nazionale Italiana di rugby ha iniziato la preparazione allo stadio Olimpico in vista della partita contro l’Inghilterra, prevista per sabato 7 marzo alle 17. La squadra ha svolto il primo allenamento sul campo, mentre Izekor ha preso la parola per motivare i compagni e accendere l’entusiasmo in vista della sfida. La preparazione prosegue con l’obiettivo di affrontare al meglio la fase del Sei Nazioni.

Primo giorno di lavoro sul campo per la Nazionale Italiana Maschile, che ha acceso i motori in vista della sfida contro l’Inghilterra, in programma sabato 7 marzo alle 17.40 allo Stadio Olimpico di Roma per la quarta giornata del Guinness Sei Nazioni. Un appuntamento di grande prestigio per gli Azzurri, chiamati a una prova di carattere davanti al pubblico romano in un match che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, in chiaro su TV8 e in streaming su NowTv. Dopo la consueta riunione tecnica, il gruppo al completo si è trasferito sul campo 1 del CPO Giulio Onesti, quartier generale della preparazione azzurra, per la prima seduta all’aperto della settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it

