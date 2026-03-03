Rudiger dà una ginocchiata in faccia a un avversario | rischia il rosso ma l'arbitro non interviene

Durante la partita tra Real Madrid e Getafe, Rudiger ha colpito al volto un avversario con una ginocchiata, rischiando il cartellino rosso, ma l'arbitro non ha preso nessuna decisione. La scena ha suscitato discussioni tra i presenti, mentre il match si conclude con la vittoria del Getafe. L’episodio ha attirato l’attenzione sui controlli e le decisioni dell’arbitro in campo.

Il Real Madrid perde a sorpresa contro il Getafe e il fallo di Rudiger fa scoppiare la polemica: colpisce Diego Rico al volto con una ginocchiata ma non viene neanche ammonito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rudiger, che fai? Ginocchiata volontaria a un avversario ma arbitro e VAR non intervengonoUn gesto violento, rimasto incredibilmente impunito. Antonio Rudiger ha colpito con una ginocchiata al volto Diego Rico mentre quest’ultimo era. tuttomercatoweb.com

Gesto senza senso e pericolosissimo di Antonio Rudiger nei confronti di Diego Rico nel primo tempo di Real Madrid-Getafe Rico cade nel contatto fisico con i difensori del Real Madrid e Rudiger, pare proprio di proposito, si abbassa - c'è chi dice fortuita - facebook.com facebook

Ja hi ha el gilipolles de @CarlesFite dient q Rudiger no ho fa espressament... #onzee3 x.com