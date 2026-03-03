Rovesciata perfetta ed esultanza alla Klose | è show in Serie C!

Durante la partita di Serie C tra Arzignano e Lumezzane, il centrocampista dell'Arzignano ha eseguito una rovesciata perfetta, suscitando grande entusiasmo tra i tifosi. Dopo aver segnato, ha esultato con un gesto che ha ricordato quello di Klose, attirando l’attenzione sui momenti di spettacolo offerti in campo. L’azione è stata tra le più commentate del match.

Show totale di Mirco Moretti: il centrocampista dell'Arzignano ha illuminato il match contro il Lumezzane con una giocata strepitosa. Coordinazione perfetta, gol stupendo ed esultanza con capriola che ha ricordato molto la tipica celebrazione di Miro Klose.