Rovesciata Panini ed esultanza alla Klose | è show in Serie C!
Durante la partita di Serie C tra Arzignano e Lumezzane, Mirco Moretti ha realizzato una rovesciata
Show totale di Mirco Moretti: il centrocampista dell'Arzignano ha illuminato il match contro il Lumezzane con una giocata strepitosa. Coordinazione perfetta, gol stupendo ed esultanza con capriola che ha ricordato molto la tipica celebrazione di Miro Klose. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
