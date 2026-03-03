Roster UAE per Strade Bianche 2026 | confermati Del Toro e Christen

Il team degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato la rosa per la Strade Bianche 2026, con Del Toro e Christen tra i nomi confermati. La formazione comprende vari corridori e si prepara ad affrontare la classica toscana, confermando la presenza di alcuni dei suoi atleti principali. La lista definitiva è stata comunicata in vista della gara, che si svolgerà a breve.

Nel ciclismo moderno, la gestione di una rosa ampia e qualitativamente profonda è decisiva per far fronte alle assenze dovute agli infortuni durante una stagione impegnativa. La Strade Bianche 2026 si inserisce in questa logica, con UAE Team Emirates XRG che presenta una formazione orientata a valorizzare il proprio capitano e a mantenere una presenza significativa lungo i tracciati sterrati toscani. Pogacar esordirà in stagione con la classica italiana di sabato, puntando a stabilire un nuovo record diventando il primo campione a conquistare quattro edizioni della Strade Bianche. Il lancerà la stagione al meglio per guidare l'assetto della squadra su un percorso così selettivo.