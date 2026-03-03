Roma-Juve tifosi bianconeri in rivolta contro la Serie A | cosa spunta sui social

Durante la partita tra Roma e Juventus, alcuni tifosi bianconeri hanno espresso il loro disappunto sui social, in particolare su Instagram, criticando la gestione della Serie A. Molti hanno commentato che, seguendo esclusivamente i post ufficiali del massimo campionato italiano, avrebbero potuto perdere interesse o convincersi che la squadra non abbia possibilità di qualificarsi in Champions League. La reazione dei tifosi si è fatta sentire online, con recensioni e commenti che evidenziano il malcontento.

Se un tifoso bianconero avesse seguito la partita della sua squadra del cuore solo sull' account Instagram della Serie A avrebbe già abbandonato il sogno Champions League. Il motivo? La Roma avrebbe vinto 3 a 0. Eppure, non è così. La Juventus, infatti, è riuscita a recuperare la situazione di svantaggio dal 3 a 1 fino al 3 a 3. Decisivi i gol di Jeremy Boga e del solito Federico Gatti. Il secondo consecutivo per il centrale azzurro dopo quello contro il Galatasaray. Ma cosa c'entra la Lega Serie A? Sul profilo Instagram, l'associazione del massimo campionato di calcio italiano ha pubblicato soltanto i video dei gol della Roma: quello di Wesley, n'Dicka e di Malen. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

