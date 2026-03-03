Domenica sera all’Olimpico si è giocata la sfida tra Roma e Juventus. Il club bianconero ha pubblicato un video che ripercorre gli avvenimenti prima, durante e dopo la partita, offrendo ai tifosi una panoramica di quanto accaduto. Il video mostra le scene più significative e i momenti salienti dell’incontro, senza commenti o analisi aggiuntive.

Calciomercato Juve, sfida a questa squadra per un portiere: Comolli pronto a ‘pescare’ il nuovo numero uno dalla Germania. I dettagli McKennie Juve, la priorità dell’americano è stata sempre quella di rinnovare con i bianconeri. Ma una big ci ha provato in maniera concreta fino alla fine. Di chi si tratta Balzarini su Openda: «La Juve ha preso una decisione sul futuro del giocatore. E anche il belga lo sa» Rinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano. Ecco fino a quando potrebbe firmare Goretzka Juventus, forte concorrenza dalla Premier League. La preferenza del calciatore è questa Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia della sfida contro il Pontedera: «Partita ricca di insidie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Roma Juve, i retroscena della sfida dell’Olimpico: cosa è successo prima, durante e dopo il match – VIDEO

Leggi anche: Retroscena Juve Lazio, Sarri sorpreso di una cosa. Lo ha detto anche a Spalletti. Cosa è successo prima del match

Allenamento Juve: i retroscena in vista dell’Inter. Cosa è successo alla Continassa – VIDEOdi Redazione JuventusNews24 Allenamento Juve, i bianconeri continuano la preparazione per il match contro l’Inter.

Una selezione di notizie su Roma Juve

Temi più discussi: Qual è la sua motivazione per venire alla Juve?. E dopo questa domanda, Gasp scelse la Roma; Il retroscena di Spalletti sul video mostrato nella riunione tecnica prima di Roma-Juventus: Gli ho fatto vedere le loro migliori azioni; Roma-Juve, eurosfida tra Champions e mercato; Spalletti svela il retroscena dopo Roma-Juventus: Ho mostrato ai ragazzi le immagini di un top club europeo.

Roma-Juventus 3-3, gol e highlights: Boga e Gatti (al 93') riacciuffano i giallorossiLeggi su Sky Sport l'articolo Roma-Juventus 3-3, gol e highlights: Boga e Gatti (al 93') riacciuffano i giallorossi ... sport.sky.it

Highlights Gol Roma Juve: le immagini del match – VIDEOHighlights Gol Roma Juve in diretta dall’Olimpico di Roma. Le immagini salienti del match della 27ª giornata La Juve affronta la Roma, con il match di Serie A in programma domenica 1 marzo alle ore 20 ... juventusnews24.com

Retroscena su Conceicao post Roma Juve Il gesto del fratello e di suo papà Sergio - facebook.com facebook

VIDEO - #Spalletti post #RomaJuve 3-3: "Reazione da ragazzi forti, ma quelle palle sbagliate... Ho il dispiacere di essere stato convinto per un momento di fare qualcosa di bello e importante col gioco... ho una squadra molto vicina a far divertire e portare a x.com