Il Giudice sportivo ha comunicato ufficialmente le sanzioni per la 27esima giornata di Serie A. Tra le decisioni, sono state stabilite otto giornate di squalifica. Le partite coinvolte includono Roma-Juve, oltre ai posticipi tra Pisa e Bologna e Udinese e Fiorentina, conclusi ieri. Le sanzioni sono state applicate dopo gli eventi accaduti durante le gare.

Roma-Juve e non solo, sono arrivate le decisioni ufficiali del Giudice sportivo in merito alla 27esima giornata di Serie A conclusasi ieri con i posticipi del lunedì Pisa-Bologna e Udinese-Fiorentina. Partiamo proprio da Roma-Juve, sfida andata in scena domenica sera all’Olimpico e terminata con un pirotecnico 3-3. Il Giudice ha inflitto una ammenda ai tifosi giallorossi per il coro contro Luciano Spalletti e il lancio di un fumogeno in campo. Nel dettaglio, ammenda di 6mila euro “per avere suoi sostenitori, al 57° del secondo tempo, rivolto un coro offensivo all’allenatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al 40° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma-Juve e non solo: UFFICIALE: 8 giornate di squalifica

