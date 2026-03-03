roma evacuata sede in via della scrofa per allarme bomba poi rientrato

A Roma, la sede di Fratelli d'Italia e la redazione del Secolo d’Italia in via della Scrofa sono state evacuate a causa di un allarme bomba. Dopo alcune ore, le autorità hanno comunicato che la minaccia non si è rivelata fondata e le persone sono tornate all’interno. La situazione ha generato momenti di tensione prima della riapertura dei locali.

Allarme bomba in via della Scrofa, a Roma, dove ci sono la sede di Fratelli d'Italia e la redazione del Secolo d'Italia. Secondo quanto si apprende, è intervenuta la Polizia e il palazzo è stato evacuato. Sul posto la polizia che sta ispezionando con i cani molecolari anche gli uffici della Fondazione An e la redazione del 'Secolo d'Italià. Durante le operazioni sono state chiusi via della Scrofa e vicolo della Vaccarella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

