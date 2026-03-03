A Roma, i carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale hanno svolto controlli nei quartieri a nord della città. Durante le operazioni, sono state arrestate sei persone e altre sei sono state denunciate. Le attività sono state mirate a verificare il rispetto delle norme e a prevenire eventuali illeciti. I controlli sono durati diverse ore e hanno coinvolto varie zone della zona.

Controlli dei carabinieri a Roma: sei arresti e sei denunce per spaccio e rapina. Sei persone sono state arrestate e altre sei denunciate nel corso di controlli condotti dai carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale. Le operazioni si sono svolte nei quartieri Tomba di Nerone, Grottarossa, Due Ponti e Cassia, con un focus particolare sul contrasto allo spaccio di stupefacenti. I carabinieri della stazione Roma Flaminia hanno arrestato un 16enne, trovato in possesso di oltre 66 grammi di hashish suddivisi in dosi. Il minore è stato successivamente accompagnato presso il Centro di prima accoglienza di Roma. Un altro intervento significativo è stato condotto dal Nucleo operativo della Compagnia Trionfale, che ha arrestato un 66enne romano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli nei quartieri a nord, sei arresti e sei denunce

Roma: controlli in zona Termini, identificate 500 persone, quattro arresti e sei denunceNel corso delle operazioni di controllo avvenute a partire dalle prime ore del pomeriggio di oggi, la polizia di Stato ha effettuato un monitoraggio...

Roma: controlli contro furti e spaccio a Fonte Nuova, due arresti e sei denunceControlli a Fonte Nuova: due arresti e sei denunce per spaccio e uso di sostanze stupefacenti.

A PIEDI nei QUARTIERI PEGGIORI di MILANO..

Contenuti e approfondimenti su Roma controlli nei quartieri a nord sei...

Temi più discussi: Roma: controlli nei quartieri Aurelio e Cornelia, 5 persone arrestate e altre 3 denunciate; Garbatella e Ostiense, controlli dei Carabinieri: un arresto e due denunce; Spaccio a tutte le ore a Roma, 22 arresti dal centro alla periferia; Quartieri Aurelio e Cornelia, contrasto all’illegalità e al degrado.

Roma: controlli nei quartieri Aurelio e Cornelia, 5 persone arrestate e altre 3 denunciateControlli straordinari dei Carabinieri a Roma: arresti e sanzioni nel quartiere Aurelio e Cornelia. romadailynews.it

Roma: controlli ad Anzio, denunciate due persone e sanzionati due esercizi commercialiE’ di due persone denunciate e due esercizi commerciali sanzionati il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri ad Anzio, in provincia di Roma, finalizzati alla prevenzione e contrasto ai reati. romadailynews.it

Quali #FarWest vedremo questa sera Da Roma - e la sua mappa della paura, con le tratte più pericolose del trasporto pubblico - fino a Napoli e San Giovanni Rotondo, con storie dolorose di malasanità e corruzione. La sicurezza nelle città è il tema della nuo - facebook.com facebook

Versione vinili e azzurro cielo. Roma. arch. Emanuela Petrucci. x.com