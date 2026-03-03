Roma 4 allarmi bomba in poche ore

A Roma, nelle ultime ore, sono stati segnalati quattro allarmi bomba, tra cui uno in prossimità di Palazzo Grazioli, dove si trova anche la sede di un importante ufficio. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le verifiche e messo in atto misure di sicurezza. La zona è stata evacuata e sono in corso le operazioni di controllo.

Nuovo allarme bomba a Roma: l'ultimo a Palazzo Grazioli, ex residenza romana di Silvio Berlusconi dove attualmente si trova anche la sede della stampa Estera. Sul posto i Carabinieri con gli artificieri e il nucleo cinofili per le ispezioni. Lo stabile è stato evacuato a scopo precauzionale. A segnalare la presenza di un ordigno una telefonata anonima al Nue 112. Poco prima era scattato, e poi rientrato, un'allarme bomba in via della Scrofa, dove si trovano la sede di Fratelli d'Italia e del Secolo d'Italia. L'edificio era stato evacuato, ma il personale poi è stato fatto rientrare. A quanto si apprende, al momento dell'allarme nessun dirigente di FdI si trovava all'interno dell'edificio.