Durante una partita di campionato, Rodrygo ha subito un infortunio grave che lo ha costretto a lasciare il campo. La notizia è arrivata subito, causando preoccupazione tra i tifosi del Real Madrid e della nazionale brasiliana. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli, ma il giocatore non prenderà parte alle prossime partite. La sua assenza rappresenta un problema importante per entrambe le squadre.

Una notte di campionato ha portato una notizia pesante per Real Madrid e per la nazionale brasiliana: un infortunio grave potrebbe incidere sull'esito della stagione e sulle prospettive future. L'episodio ha creato inquietudine tra i tifosi e ha imposto una riflessione sull'immediatezza della competizione e sulla gestione della rosa. In un momento cruciale della stagione, la squadra si trova a dover fare i conti con una perdita significativa in termini di rendimento e profondità qualitativa. Secondo quanto riportato, Rodrygo aveva chiuso la partita senza segnali evidenti di lesione, ma a valle degli esami è emersa una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

© Mondosport24.com - Rodrygo fuori Mondiale: un duro colpo per il Real Madrid

