Rodrygo crack | il video con Ronaldo torna virale sui social
Un video risalente ai Mondiali in Qatar del 2022 è tornato a circolare sui social, mostrando Rodrygo mentre strofina le gambe di Ronaldo con l’obiettivo di “prendersi” il talento del Fenomeno. Il filmato è diventato rapidamente virale, attirando l’attenzione degli utenti che commentano la scena. La clip ha riacceso discussioni tra i tifosi sui social, dove viene condivisa e commentata da diversi profili.
Sui social è tornato virale un video girato durante i Mondiali in Qatar del 2022, in cui Rodrygo strofina le gambe di Ronaldo con l'intento di "prendersi" il talento del Fenomeno. Poche ore dopo la notizia del suo infortunio, il video ha cominciato a ricircolare febbrilmente con forti connotati ironici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Al Righi si torna in classe, 12mila euro di danni. Sul video fascista virale sui social, un padre: “Se mio figlio ha sbagliato, è giusto che paghi”Ammontano ad almeno 12mila euro i danni provocati alla succursale del liceo scientifico Righi di Roma in seguito a un r aid vandalico rivendicato da...
Leggi anche: Putin diventa un cartone animato: il video virale sui social