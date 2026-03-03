Roberto Vecchioni non sta bene concerti rinviati | cos’è successo

Roberto Vecchioni ha annunciato di essere indisposto e ha deciso di rinviare alcuni concerti del suo tour Tra il Silenzio e il Tuono 2026. La notizia ha generato preoccupazione tra i fan che aspettavano le esibizioni in programma. L’artista ha comunicato la decisione attraverso i canali ufficiali, senza fornire dettagli specifici sulle sue condizioni di salute. La data di ripresa delle date è ancora da definire.

Roberto Vecchioni si ferma. Una notizia che mette in allarme i tanti fan e chi lo segue da sempre, e che arriva a pochi giorni da alcune date attesissime del tour Tra il Silenzio e il Tuono 2026. Il cantautore milanese ha infatti deciso di rinviare quattro concerti per motivi di salute, scegliendo di ascoltare il proprio corpo e concedersi il tempo necessario per recuperare energie prima di tornare sul palco. Ma cos’ha e come sta il cantante di Chiamami ancora amore? Cosa succede a Roberto Vecchioni. A preoccupare è infatti prima di tutto la salute di Roberto Vecchioni. La comunicazione ufficiale parla di un periodo di riposo necessario nelle prossime settimane: il cantautore milanese deve fermarsi per recuperare energie e rimettersi completamente. 🔗 Leggi su Dilei.it

“Stop al tour”. Roberto Vecchioni, concerti rinviati per motivi di saluteHa attraversato generazioni, epoche musicali e trasformazioni culturali senza mai perdere la sua identità.

