Roberto Vecchioni ha problemi di salute saltano quattro date del tour

Roberto Vecchioni ha annunciato di dover rinviare quattro date del suo tour a causa di problemi di salute. La decisione è stata comunicata tramite un messaggio pubblicato sui social, in cui l’artista spiega di non poter esibirsi nelle prossime settimane. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle condizioni di salute è stato fornito, e le nuove date di recupero saranno comunicate in seguito.

Roberto Vecchioni rinvia le date del tour suo tour per motivi di salute. Lo fa con un post su Instagram in cui si annuncia gli appuntamenti previsti per venerdì 6 marzo al Teatro Brancaccio di Roma, per il 13 marzo al Teatro Dal Verme di Milano, per il 24 marzo al Teatro Galleria di Legnano e per il 2 aprile al Teatro Ivo Chiesa di Genova sono rinviate. Il cantautore ha bisogni di «un breve periodo di riposo», si legge, per cui le date del tour Tra il silenzio e il tuono saranno riprogrammate. Non ci sono dettagli aggiuntivi sul problema di salute di Vecchioni, che a giugno compirà 83 anni. I biglietti relartivi alle date di marzo e aprile saranno validi per le nuove date, ma chi vorrà potrà chiedere il rimborso. 🔗 Leggi su Open.online

