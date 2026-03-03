Rivoluzione Continassa | il nuovo patto per Vlahovic e l’ombra di Kolo Muani

Nella giornata di oggi si sono diffuse indiscrezioni dal quartier generale della Continassa riguardo a un’accelerazione per il rinnovo di Dusan Vlahovic, segnando un passo importante nel futuro dell’attacco della Juventus. La trattativa si concentra sulla definizione di un nuovo patto tra il calciatore e la società, mentre l’attenzione si sposta anche sulla possibile entrata di Kolo Muani nel quadro offensivo.

Il futuro dell'attacco della Juventus imbocca una direzione tanto netta quanto ambiziosa. Nella mattinata di oggi, le indiscrezioni filtrate dal quartier generale della Continassa confermano un'accelerazione perentoria per il rinnovo di Dusan Vlahovic.

