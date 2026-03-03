Ritorno di fiamma | la torcia paralimpica è pronta ad illuminare la città

La torcia paralimpica si prepara a passare per la città giovedì pomeriggio, prima di proseguire verso Cortina. L’evento anticipa l’inizio delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, e rappresenta un momento di condivisione per la comunità locale. La fiamma sarà accesa e portata in giro per le strade, prima di partire verso la prossima tappa.

La città è pronta a rivivere un’emozione collettiva che ha già lasciato il segno. Giovedì pomeriggio la Fiamma Paralimpica farà tappa in città prima di raggiungere Cortina il giorno successivo, in vista dell’inaugurazione delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo l’entusiasmo del 21 gennaio con la Fiamma Olimpica, la città si appresta ad accogliere un nuovo corteo di tedofori, su un percorso più breve ma altrettanto simbolico. La partenza è prevista attorno alle 18 dalla rotatoria tra Corso Milano e via Vicenza. Da lì, il tracciato toccherà via Volturno, via Milazzo, via Cernaia, quindi il passaggio sul Ponte Saracinesca e l’ingresso verso Prato della Valle lungo via Cavalletto, via Cadorna, via Marghera, via Sanmicheli, via Cavazzana, fino all’arrivo in Prato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In viaggio verso l'Arena, Verona pronta ad accogliere la Fiamma ParalimpicaVerona sarà nuovamente sede di una cerimonia olimpica, aprendo il 6 marzo in Arena i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina.

In città arriva la fiamma paralimpicaC'è anche Trieste nelle 13 tappe della fiamma paralimpica prima dei giochi invernali di Milano Cortina 2026.

Una raccolta di contenuti su Ritorno di

Temi più discussi: Ritorno di fiamma, il libro su San Francesco diventa un evento di Fratelli d’Italia; Temptation Island, dopo il ritorno di fiamma arrivano le nozze per Valentina e Antonio?; Ronaldo, dopo lo sciopero torna il sereno: Appartengo all'Arabia Saudita; Investito dal ritorno di fiamma, 80enne in ospedale.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, ritorno di fiamma dopo la frecciatina sui social: la paparazzataElisabetta Canalis e Alvise Rigo di nuovo insieme? Dopo le voci di rottura e la frecciatina social, il settimanale Chi li paparazza a Milano. donnaglamour.it

Ritorno di fiamma: la torcia paralimpica è pronta ad illuminare la cittàDopo la magica serata del 21 gennaio in cui la città del Santo ha abbracciato l’arrivo della torcia olimpica, giovedì 5 marzo sarà la volta della carovana paralimpica: 28 tedofori attraverseranno le v ... padovaoggi.it

Tele Club Italia. . La gioia di Samurai Jay per l'accoglienza riservatagli al suo ritorno da Sanremo, l'artista a lavoro per il disco - facebook.com facebook

. @acmilan, il ritorno di #Cardinale e le verità di @alexjime_2. #Mercato, #Andre ora è un caso - #Calciomercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #AlexJimenez #Jimenez #transfers x.com