Rissa in Consiglio | polizia separa Mossuto e Biti dopo lite su simboli

Durante la seduta del Consiglio comunale di Firenze, lunedì 2 marzo 2026, si è verificata una rissa tra Guglielmo Mossuto, consigliere della Lega, e Caterina Biti, assessora all’Urbanistica. La polizia è intervenuta per separare i due esponenti, coinvolti in una lite che è culminata con uno scontro fisico e verbale. La riunione si è conclusa con un clima di tensione e caos.

La seduta del Consiglio comunale di Firenze, tenutasi lunedì 2 marzo 2026 all'interno di Palazzo Vecchio, si è conclusa in modo caotico a causa di uno scontro fisico e verbale tra il consigliere della Lega Guglielmo Mossuto e l'assessora all'Urbanistica Caterina Biti. L'accesa discussione, innescata da una domanda su simboli religiosi nelle scuole, ha richiesto l'intervento della polizia municipale per separare i due protagonisti dopo che la tensione era degenerata in una lite aperta. L'incidente ha costretto il presidente del Consiglio Cosimo Guccione a sospendere i lavori per oltre quarantacinque minuti, un tempo necessario per gestire la situazione e convocare una riunione straordinaria dei capigruppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Lite sul crocifisso, caos in consiglio comunale a Firenze. Mossuto a Biti: “Stai zitta”. Arriva la polizia municipaleFirenze, 2 marzo 2026 – Una battuta sul crocifisso e in consiglio comunale scoppia il caos.

Palazzo Vecchio, lite tra Mossuto e Biti. Interviene la polizia municipale. Funaro: “Il Consiglio comunale non è un circo”Un violento scontro ha interrotto la seduta del Consiglio comunale di ieri, lunedì 2 marzo, a Palazzo Vecchio.

