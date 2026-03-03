Rissa al bar con pestaggio | tre arresti

Tre giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Grumo Nevano dopo una rissa in un bar durante la quale si sono verificati pestaggi e minacce. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato armi e denunciato i coinvolti per ricettazione e altri reati. L’intervento dei militari ha portato alla fermata dei sospettati, che ora si trovano in custodia.

Indagini lampo dei carabinieri. Sono accusati di percosse, minaccia aggravata, ricettazione e porto e detenzione abusiva di armi I carabinieri della Stazione Carabinieri di Grumo Nevano hanno arrestato tre giovani ritenuti responsabili, a vario titolo, di rissa, percosse, minaccia aggravata, ricettazione e porto e detenzione abusiva di armi. Sì tratta di un 23enne incensurato, un 19enne incensurato e un 22enne già noto alle forze dell’ordine. L’attività è l’epilogo dell’intervento effettuato la scorsa notte dai militari impegnati in un servizio ad “alto impatto”, predisposto nei territori di Arzano e Grumo Nevano. Due giovani sono al bar alle slot machine quando tre ragazzi a volto scoperto li aggrediscono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

