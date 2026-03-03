Ripartire dai passi | Chiara Giacobelli e la riscoperta dei tesori dell' Appennino
Chiara Giacobelli, nata ad Ancona, è una giornalista, scrittrice e docente che si dedica alla promozione del patrimonio dell’Appennino. Ha scritto guide turistiche, libri di storia e cultura, e collabora con testate nazionali. La sua attività si concentra sulla valorizzazione delle ricchezze del territorio, attraverso pubblicazioni e progetti editoriali. La sua presenza nel panorama culturale regionale è significativa e consolidata.
Chiara Giacobelli, nata proprio ad Ancona, è una figura poliedrica della nostra regione: giornalista, scrittrice e docente, presenta un curriculum variegato che spazia da guide turistiche a volumi di storia e cultura, nonché numerosi contributi per testate nazionali e progetti editoriali. Tra i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Chiara Ferragni, fine di un’era o nuovo inizio? Dai trucchi al mercato alla voglia di ripartireAscolti TV di domenica 18 gennaio 2026: vince Canale5 in prime time, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dominano l’access Arisa a Sanremo 2026:...
Leggi anche: Camminare per ripartire a Capodanno, quanti passi servono per la salute