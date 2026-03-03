Ripartire dai passi | Chiara Giacobelli e la riscoperta dei tesori dell' Appennino

Chiara Giacobelli, nata ad Ancona, è una giornalista, scrittrice e docente che si dedica alla promozione del patrimonio dell’Appennino. Ha scritto guide turistiche, libri di storia e cultura, e collabora con testate nazionali. La sua attività si concentra sulla valorizzazione delle ricchezze del territorio, attraverso pubblicazioni e progetti editoriali. La sua presenza nel panorama culturale regionale è significativa e consolidata.