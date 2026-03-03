Riforma giustizia | sì e no si scontrano a Forlì il 5 marzo

Il 5 marzo alle 18, il salone comunale di Forlì ospiterà un confronto pubblico sulla riforma della giustizia. L’evento prevede il coinvolgimento di diversi interventi e sarà aperto alla partecipazione dei cittadini interessati. La discussione si svolgerà nel rispetto delle regole e senza interventi di figure istituzionali di rilievo. L’iniziativa mira a offrire un momento di confronto diretto tra i presenti.

Il salone comunale di Forlì accoglierà giovedì 5 marzo, alle 18, un confronto pubblico dedicato alla riforma della giustizia. L'incontro, intitolato Referendum. Le ragioni del sì e le ragioni del no per una scelta consapevole, mira a fornire ai cittadini gli strumenti per comprendere i contenuti della proposta di modifica costituzionale. L'evento è promosso dalle consulte diocesane delle Aggregazioni laicali e degli Organismi socio-assistenziali della Diocesi di Forlì-Bertinoro, insieme all'Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro. La riforma sottoposta a referendum prevede modifiche a diversi articoli della Costituzione riguardanti l'ordinamento della magistratura. 🔗 Leggi su Ameve.eu Nordio a Forlì: il “Sì” alla riforma giustizia spiegato, puntoForlì si schiera: Nordio illustra le ragioni del “Sì” alla riforma della giustizia. Leggi anche: Giustizia, il ministro Nordio lancia il Sì da Forlì: "Nessuna punizione per le toghe, vogliamo una riforma moderna" Aggiornamenti e contenuti dedicati a Riforma giustizia Temi più discussi: Le ragioni del No al referendum sulla giustizia; Referendum costituzionale sulla giustizia: cosa sapere; Referendum giustizia: ciò che bisogna sapere per scegliere sì o no; Referendum, No al 53% con bassa affluenza. Testa a testa con Sì se è alta. REFERENDUM GIUSTIZIA Referendum Giustizia: date, quesito e cosa cambia con il sìManca poco al referendum confermativo sulla riforma della giustizia che potrebbe ridefinire gli equilibri della magistratura italiana ... statoquotidiano.it I tanti comitati per il Sì alla riforma della giustiziaI più attivi a livello nazionale sono nove, alcuni molto vicini al governo, altri promossi anche dal centrosinistra ... ilpost.it Oggi a Sassari per spiegare le ragioni della riforma della giustizia. Attraverso la separazione delle carriere garantiamo un giudice terzo e imparziale. Con il sorteggio dei membri dei CSM eradichiamo il potere cancerogeno delle correnti. Infine, con l’Alta corte - facebook.com facebook La riforma della giustizia ha il volto degli italiani che vogliono cambiare le cose. La mobilitazione per il Sì, anche a #Trieste, è la risposta più forte a chi cerca lo scontro politico senza entrare nel merito. Il 22 e il 23 marzo riformiamola. VOTA SI' x.com