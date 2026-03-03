Riforma delle circoscrizioni Marino | Giornata storica per la nostra città

La II Commissione Statuto e Regolamenti ha approvato oggi il regolamento definitivo sulla riforma delle circoscrizioni, un passaggio che riguarda la riorganizzazione amministrativa della città. La decisione è arrivata dopo un lungo processo di analisi e discussione, coinvolgendo i membri della commissione in un lavoro approfondito. La modifica delle circoscrizioni entrerà in vigore con la prossima consiliatura.

Decentramento amministrativo, la II commissione ha approvato il regolamento. Il consigliere dem: "Si attende adesso l'approvazione in Consiglio comunale" Commenta con soddisfazione il consigliere del Partito Democratico Giuseppe Marino che ha seguito sin dall'inizio, con il consigliere delegato Giuseppe Giordano, i lavori per la creazione delle nuove circoscrizioni. "Alle circoscrizioni – spiega ancora Marino – sono state consegnate funzioni che consentiranno la messa a punto di un sistema snello ed efficiente". "Reggio Calabria, in virtù della complessità del proprio territorio, - commenta il consigliere - ha bisogno oggi più che mai della partecipazione attiva dei cittadini per essere governata bene.