Rifiuti pericolosi prelievi idrici abusivi e fitofarmaci | controlli e denunce dei Forestali tra Fiorenzuola e Bettola

Tra Fiorenzuola e Bettola, i Forestali hanno effettuato controlli e presentato denunce riguardo a rifiuti pericolosi, prelievi idrici abusivi e l’uso di fitofarmaci senza autorizzazione. Le attività si sono concentrate su verifiche che mirano a contrastare pratiche illegali che minacciano l’ambiente, con interventi mirati a prevenire situazioni di inquinamento e abusi.

Nel Piacentino la tutela dell’ambiente passa anche dai gesti concreti di controllo e prevenzione che impediscono a inquinamento e incuria di diventare “normalità”. È in questa cornice che si collocano le attività svolte dai Carabinieri Forestali della provincia di Piacenza tra il 24 e il 27. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Olio falso, rifiuti illeciti e frantoi abusivi: maxi operazione dei carabinieri forestali nel ChietinoNel mirino l’intera filiera dell’olio: dalla raccolta alla trasformazione, passando per la tracciabilità, la sicurezza nei luoghi di lavoro e la...

Inquinamento e gestione rifiuti, 49 denunce dei carabinieri forestali nel 2025Il 2025 è stato un anno particolarmente impegnativo sul fronte inquinamenti e rifiuti per i carabinieri forestali di Bergamo.

Approfondimenti e contenuti su Rifiuti pericolosi

Termovalorizzatore di Roma: stop ai pozzi idrici, ma il progetto va avantiA Santa Palomba, nell’area individuata per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma, non sarà possibile procedere con lo scavo di pozzi per il prelievo idrico. Questa è la recente e decisa ... greenme.it

Sequestrate tonnellate di rifiuti pericolosi a RomaTonnellate di rifiuti pericolosi trasportati abusivamente e destinati allo smaltimento illegale sono state sequestrate in zone periferiche di Roma dalla polizia locale. Erano il carico di due ... ansa.it