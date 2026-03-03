rientrati in italia i 14 ragazzi toscani bloccati a beirut sirene e boati durante il trasferimento in aeroporto

Quattordici ragazzi toscani, rimasti bloccati a Beirut durante una missione dell’Opera per la gioventù Giorgio La Pira, sono tornati questa mattina in Italia. Durante il trasferimento in aeroporto, si sono udite sirene e boati, mentre i giovani venivano accompagnati nel viaggio di ritorno. Nessun altra informazione è stata comunicata sulle modalità del rientro o sulle condizioni dei ragazzi.

Firenze, 3 marzo 2026 – Sono rientrati questa mattina in Italia i 14 giovani toscani che erano rimasti bloccati in Libano durante una missione dell’Opera per la gioventù Giorgio La Pira. Il gruppo, accompagnato da don Filippo Meli della Diocesi di Firenze, è atterrato a Roma dopo essere partito da Beirut, facendo quindi rientro in Italia. Guerra in Medio Oriente, 14 ragazzi fiorentini bloccati a Beirut. “Siamo al sicuro, speriamo di partire presto” Sirene e boati durante il trasferimento verso l’aeroporto di Beirut Il trasferimento verso l’aeroporto di Beirut si è svolto in un clima di tensione a causa del conflitto che interessa il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Guerra in Iran: ragazzi toscani dell’Opera La Pira bloccati a Beirut per incontrare il Vicario Apostolico. Domani potranno rientrareI ragazzi dovrebbero rientrare domani in Italia con un volo per Roma che al momento è confermato.

