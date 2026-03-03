Dopo i primi rientri lunedì, altri 200 studenti italiani sono tornati dall’area di Dubai con voli dagli Emirati Arabi e dall’Oman. Complessivamente, sono 500 i connazionali che hanno fatto ritorno in Italia dopo aver lasciato il Golfo. Le operazioni di rimpatrio continuano e interessano un numero significativo di italiani residenti in quella regione.

Dopo i primi rientri nella giornata di lunedì, altre centinaia di italiani sono riusciti a tornare in Italia con i voli partiti dagli Emirati Arabi e dall’ Oman. Come quello arrivato all’aeroporto di Malpensa a Milano con a bordo i 200 studenti minorenni della “World Students”: «E' stata dura, ma adesso che siamo a casa stiamo bene» hanno detto i ragazzi tra urla, abbracci e baci con i familiari che li attendevano. Qualcuno dei 200 studenti italiani della World’s Student Connection rientrati oggi dagli Emirati Arabi, era talmente felice di tornare a casa che ha anche intonato l’inno di Mameli sull'aereo che li ha riportati dagli Emirati Arabi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Rientrati da Dubai 200 studenti italiani: salgono a 500 i connazionali tornati dal Golfo

Oltre 70mila italiani presenti nella regione del Golfo Persico, Tajani: “Domani rientrano i 200 studenti da Dubai”Roma, 2 marzo 2026 – Sono oltre 70mila gli italiani (80% residenti) presenti nella regione mediorientale interessata dalla guerra tra Usa-Israele e...

Rientrati in Italia i 200 studenti bloccati a Dubai: “È stata dura, ci siamo ritrovati di colpo in territorio di guerra”Tanta commozione, tra lacrime e abbracci, all’aeroporto di Milano Malpensa per il rientro dei 200 studenti italiani che erano rimasti bloccati a...

