Rico Verhoeven accende il dibattito su Oleksandr Usyk

Rico Verhoeven, campione di arti marziali miste, ha recentemente fatto parlare di sé in relazione all'incontro con Oleksandr Usyk, attuale detentore del titolo dei pesi massimi. In un video mai mostrato prima, si vede Verhoeven mentre si allena a fianco di Tyson Fury, in preparazione di un combattimento. La clip è stata diffusa in vista del match tra Verhoeven e Usyk.

UNSEEN FOOTAGE: With Rico Verhoeven set to fight Oleksandr Usyk for the WBC heavyweight title, relive when Verhoeven sparred Tyson Fury in the build-up to his triumph over Wladimir Klitschko back in 2015?? pic.twitter.comlsLZXQzzns Nel mondo dei pesi massimi, l'unico percorso realistico di Rico Verhoeven contro un avversario di livello come Oleksandr Usyk si basa sull'applicazione di una pressione costante, piuttosto che sulla ricerca di un equilibrio tecnico. La strategia prediletta da Verhoeven si concentra sull'invadere il raggio d'azione dell'avversario e mantenere un ritmo intenso, sfruttando la sua aggressività e la capacità di costruire combinazioni rapide e prolungate.