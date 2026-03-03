Ricco bottino per Gymnasium nelle ultime gare in regione

Nelle ultime competizioni regionali, Gymnasium Banca 360 FVG ha ottenuto numerosi successi con record e medaglie. La società di nuoto di Pordenone ha visto i suoi atleti protagonisti di prestazioni eccezionali, contribuendo a un fine settimana ricco di risultati positivi. Le gare hanno visto protagonisti nuotatori che hanno portato a casa diverse vittorie e riconoscimenti.

Record e medaglie per Gymnasium Banca 360 FVG. Un weekend senza dubbio positivo per la società di nuoto pordenonese che ha potuto contare sulle prestazioni brillanti dei suoi atleti. La prima da menzionare è la prova di Alex Bergamo a Trieste, in occasione del campionato regionale per il nuoto di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Adamant in crescita nelle ultime gare. Ora conferme dagli scontri direttiL’incrocio nella tana della capolista Livorno, poco contendibile in termini di risultato, ha confermato però la crescita dell’Adamant dal punto di... Sei punti nelle ultime sette gare. Adesso il passo è da playoutLa sensazione di una squadra in caduta libera che ha avuto chi ha assistito alla prestazione di Chiavari, fotocopia ancora più sbiadita di quella di...