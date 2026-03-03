Restyling del viale della Vittoria | progettisti nel mirino del Comitato

Il progetto di restyling del Viale della Vittoria è stato criticato dal Comitato, che ha espresso dubbi sulla proposta dei progettisti. La questione riguarda alcune scelte estetiche e funzionali fatte nel piano di ristrutturazione, che sono state messe sotto osservazione dal gruppo di volontari. La discussione si concentra sulla valutazione delle modifiche proposte e sul loro impatto sul territorio.

Il progetto di restyling del Viale della Vittoria finisce nuovamente nel mirino del comitato dei Cittadini di Jesi che dopo la diffida dei giorni scorsi al Comune ora ha inviato una lettera formale all'ordine professionale degli ingegneri "affinchè si faccia piena luce sul percorso che ha portato all'elaborazione del piano di riqualificazione del Comune". Il nodo centrale della contestazione riguarda il reale coinvolgimento degli ordini professionali competenti ma anche i compensi agli ingegneri. Il comitato, tramite il presidente Samuele Gara, chiede formalmente di sapere se tali organismi siano stati consultati nella fase di predisposizione e se siano stati espressi pareri tecnici ufficiali.