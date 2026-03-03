Renzi cento volte Vismara Il presidente Parlani lo premia

Prima dell’inizio del derby con il Villa San Martino, il presidente del Vismara, Flavio Parlani, ha consegnato una targa all’attaccante Giacomo Renzi, classe 2001, per le sue 100 presenze con il club. L’evento si è svolto prima della nona giornata di ritorno del campionato di Promozione. Renzi ha raggiunto questa cifra durante la sua militanza con il Vismara Calcio.

Prima dell'inizio del derby con il Villa San Martino (9ª giornata di ritorno di Promozione), il presidente del Vismara Flavio Parlani ha consegnata una targa all' attaccante Giacomo Renzi (classe 2001), per le 100 presenze con il Vismara Calcio. "Non solo un numero – scrive in una nota la società – ma un legame sportivo che dura da quattro anni, durante i quali Giacomo si è fatto apprezzare per la sua lealtà sportiva, correttezza, attaccamento ai colori sociali della società". Renzi dopo aver contribuito nel primo anno, con le sue dieci reti, alla vittoria nel campionato di 1ª Categoria ed alla successiva salvezza nella prima stagione in...