Renato Zero a Torino | doppio show all' Inalpi Arena oltre tre ore di musica e spettacolo

A Torino, Renato Zero si esibirà all'Inalpi Arena con due concerti programmati per il weekend del 7 e 8 marzo. Il cantante romano terrà due spettacoli che dureranno oltre tre ore, portando sul palco un repertorio ricco di musica e show. Dopo aver debuttato a Roma e aver registrato sold out a Firenze, l'artista si prepara a salire nuovamente sui palchi italiani.

Tra grandi classici e nuove speranze. Pochi ancora i biglietti disponibili Il conto alla rovescia è agli sgoccioli: Torino si prepara ad accogliere Renato Zero. Dopo lo strepitoso debutto romano e i sold out di Firenze, il viaggio dell'ORAZERO IN TOUR fa tappa sotto la Mole per due appuntamenti imperdibili all'Inalpi Arena, sabato 7 e domenica 8 marzo. Un ritorno attesissimo che promette di trasformare il palasport torinese nel centro gravitazionale di una "sorcinara" pronta a celebrare, ancora una volta, l'eterno ragazzo della musica italiana.

