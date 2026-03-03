Remigrazione c’è l’ok alla manifestazione Partenza dalla stazione

È stato dato l’ok alla manifestazione promossa dall’associazione Etruria 14, vicina alla destra estrema, prevista per sabato 7 marzo. La partenza è prevista dalla stazione di Prato. La data assume un significato storico per la città, poiché in quel giorno del 1944 furono arrestati e deportati centinaia di lavoratori che si opposero al regime nazifascista.

Via libera alla manifestazione annunciata da Etruria 14, associazione vicina alla destra estrema, per sabato 7 marzo, data dal forte valore storico per Prato: lo stesso giorno del 1944 centinaia di lavoratori pratesi furono arrestati e deportati per aver sfidato il regime nazifascista. La manifestazione è la seconda tappa nazionale, dopo Bolzano, dei cortei promossi dal comitato Remigrazione e Riconquista. Ieri si è riunito il comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura. All’incontro erano presenti il prefetto Michela La Iacona e i vertici delle forze dell’ordine, oltre al commissario Claudio Sammartino e a un rappresentante della Provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Cortei a confronto e tensione a Bolzano per la manifestazione Remigrazione dell'estrema destra (FOTO). In piazza con Bozen Solidale Kompatscher e i parlamentariBOLZANO. Confronto tra cortei in Alto Adige. Da una parte la controversa manifestazione Remigrazione e riconquista e dall'altra parte quella organizzata da Bozen Solidale in opposizione all'appuntam ... ildolomiti.it

Caso remigrazione, Galateo contro il corteo antirazzismo: Volete accogliere? Portateveli a casa vostra. Anpi: Battute xenofobe e parole gravissime da parte di chi governaBOLZANO. E allora portateveli a casa vostra. In sostanza, sono queste le parole del vicepresidente della Provincia Autonoma Marco Galateo che, a 48 ore dalla doppia manifestazione andata in scena ne ... ildolomiti.it

La manifestazione sulla Remigrazione di sabato si terrà. Nella riunione del pomeriggio del Cosp, presieduta dal prefetto, è stato ribadito che verranno predisposti i conseguenti servizi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica qui l'articolo aggiornato - facebook.com facebook

#Remigrazione, piazze a confronto. A #Bolzano in Piazza Vittoria i sostenitori del movimento per la "remigrazione", mentre nel parco della stazione la contro manifestazione che unisce i numerosi soggetti contrari all'iniziativa lanciata dall'estrema destra x.com