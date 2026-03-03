Regione chi sono i 63 vincitori dei concorsi per funzionari economici-finanziari e di controllo di gestione

La Regione siciliana ha pubblicato le graduatorie dei 63 vincitori dei concorsi per funzionari economici-finanziari e di controllo di gestione. I bandi sono stati lanciati dal dipartimento della Funzione pubblica e riguardano figure professionali che saranno assegnate agli uffici e ai dipartimenti con sede a Palermo. I nomi dei vincitori sono stati resi noti e le assunzioni sono prossime a essere effettuate.

Pronte le graduatorie dei vincitori dei due concorsi banditi dal dipartimento della Funzione pubblica della Regione siciliana per reclutare figure di funzionario economico-finanziario e di controllo di gestione, che andranno a rafforzare gli uffici e i dipartimenti che hanno sede a Palermo.