Regina di dolcezza | torna il ’cioccoshow’

Cattolica si prepara a mettere in scena l’ottava edizione di Cattolica Cioccolato, in programma dal 27 al 29 marzo tra piazza Primo Maggio, via Bovio e via Curiel. La manifestazione è diventata negli anni un appuntamento fisso di inizio primavera: un evento dedicato al cioccolato artigianale e alle eccellenze dolciarie, capace di richiamare famiglie, curiosi e appassionati. Per tre giorni il centro della Regina si trasformerà in un percorso del gusto con stand di cioccolaterie e pasticcerie che proporranno praline, tavolette, prodotti da forno, torrone, miele, crepes, waffel e liquori al cioccolato. Accanto alla parte espositiva e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

