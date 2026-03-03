Regia serve uno strappo salvezza Prova di maturità con il Sudtirol

La Reggiana, dopo aver conquistato otto punti nelle ultime quattro partite, si prepara alla trasferta contro il Sudtirol, in programma questa sera alle 20. La squadra cerca una prova di maturità per allontanarsi dalla zona calda della classifica, mentre il Sudtirol si appresta a giocare in casa, consapevole dell'importanza della partita.

Con otto punti nelle ultime quattro giornate la Reggiana è tornata a respirare, ma la Serie B non aspetta nessuno e già stasera alle 20 arriverà al Sudtirol. Il clamoroso blitz al ‘Picco’ con lo Spezia ha risollevato il morale anche perché la dea bendata – finita in esilio per diversi mesi – sembra essersi finalmente riconciliata con i granata. Al 90’ gli ‘expected goals’ (reti attese) a favore delle aquile di Donadoni erano 2,02, quelli della squadra di Rubinacci 0,37, ma Novakovich ha messo dentro l’unico pallone giocabile mentre dall’altra parte Aurelio and company non hanno mai centrato il bersaglio. E così il premio per la categoria ‘andarci vicino conta solo a bocce’ se l’è aggiudicato la Regia che adesso si trova a +2 dai playout (Mantova) e con tanti scontri diretti a favore sulle inseguitrici (Spezia compreso). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Regia conta di recuperare Rozzio, fermato da un virus intestinale nel pre partita di sabato e forse Vicari (per la panchina), mentre non avrà Girma, squalificato un turno dopo la quinta ammonizione

