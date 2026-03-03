La Reggiana subisce una pesante sconfitta in casa contro il Sudtirol, che si impone con un punteggio di 4-0. È la prima volta che la squadra di mister Lorenzo Rubinacci esce sconfitto in questa stagione e la partita si conclude senza segnali di reazione da parte dei padroni di casa. La gara si svolge a Reggio Emilia il 3 marzo 2026.

Reggio Emilia, 3 marzo 2026 – Peggio di così, era difficile: la Reggiana perde 4-0 in casa col Sudtirol, ed è la prima sconfitta di mister Lorenzo Rubinacci. Granata quasi ma in partita: nel finale dilagano gli altoatesini con Pecorino, Casiraghi e Merkaj. Nel primo tempo aveva indirizzato la contesa Kofler. Sabato si andrà sul difficile campo della capolista Venezia (ore 17.15). Reggiana 15esima (fuori dai playout) con 29 punti, e domani il Mantova potrebbe superare i granata (e spedirli in zona playout). La sfida però è tosta, visto che i virgiliani giocheranno a Palermo. Il tabellino . REGGIANA-SUDTIROL 0-4 REGGIANA (3-5-1-1): Micai; Papetti, Rozzio (1’st Sampirisi), Bonetti; Rover, Charlys, Reinhart (26’st Mendicino), Bertagnoli (14’st Fumagalli), Libutti (16’st Lambourde); Portanova; Novakovich. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggiana inguardabile: vince il Sudtirol per 4-0

