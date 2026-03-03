Referendum sulla giustizia Forlì2035 organizza un approfondimento con due magistrati
Mercoledì alle 18, Forlì2035 organizza un incontro pubblico intitolato “ReferenDumb” dedicato al referendum sulla giustizia. Durante l’evento sono previsti interventi di due magistrati che forniranno approfondimenti sul tema. L’appuntamento si svolge in un momento di confronto aperto sulla questione, coinvolgendo cittadini interessati a capire meglio le implicazioni del voto.
Si intitola “ReferenDumb” l’incontro pubblico organizzato da Forlì2035 in programma mercoledì alle 18.30 al Bifor di piazza Cavour, 14 a Forlì. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, “è approfondire insieme il referendum sulla giustizia in modo serio e accessibile, senza dover essere laureati. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
