Referendum Schlein e Landini insieme per il No | Solo magistrati indipendenti difendono la legge anche di fronte alle multinazionali che sfruttano i rider

Elly Schlein e Maurizio Landini si sono incontrati di nuovo sul palco della Cgil di Torino per discutere di lavoro e hanno espresso il loro appoggio al No nel referendum. I due hanno affermato che solo i magistrati indipendenti possono difendere la legge di fronte alle multinazionali che sfruttano i rider. La loro presenza ha attirato l’attenzione su temi legati ai diritti dei lavoratori e al ruolo delle istituzioni giudiziarie.

Elly Schlein e Maurizio Landini tornano sullo stesso palco per parlare di lavoro. Un tema che passa anche dal votare No al referendum, secondo i due segretari ospiti della Cgil di Torino. "Non è davvero una riforma della giustizia, ha un altro scopo, ce lo dice il governo – spiega Schlein – il vero scopo è indebolire l'autonomia della magistratura che non tutela i magistrati ma i diritti di tutti i cittadini". Un esempio: "Solo magistrati indipendenti assicurano che la legge valga per tutti e dunque che un magistrato non abbia timore di rilevare una violazione della legge quando la fa un ricco o un potente come ad esempio una multinazionale che sfrutta i rider".