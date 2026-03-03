Referendum Grosso Comitato No | Di Matteo non ha torto Una magistratura debole conviene solo a criminali e mafiosi

Il referendum sulla giustizia prosegue tra divisioni politiche e discussioni sull’indipendenza dei giudici. Grosso, rappresentante del Comitato No, ha commentato che Di Matteo ha ragione nel ritenere che una magistratura debole favorisce criminali e mafiosi. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, mantenendo alta l’attenzione sui possibili effetti di una riforma giudiziaria.

Il referendum sulla giustizia continua a dividere la politica e a sollevare interrogativi sull'indipendenza dei giudici e sugli equilibri costituzionali. Di questo e di molto altro, Fanpage.it ne ha parlato con Enrico Grosso, presidente del Comitato per il No. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Referendum, Enrico Grosso (Comitato per il No): “Di Matteo non ha torto. Una magistratura debole conviene solo a criminali e mafiosi”Il referendum sulla giustizia continua a dividere la politica e a sollevare interrogativi sull'indipendenza dei giudici e sugli equilibri...

Referendum, pm Di Matteo: mafiosi e grandi criminali voteranno SìRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Una raccolta di contenuti su Referendum Grosso Comitato No 8220 Di...

Temi più discussi: Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Referendum, Nordio: Evitano il dibattito. Grosso: Sarà su Sky TG24; Referendum Giustizia, Enrico Grosso: Stiamo informando i cittadini, la posta in palio è l'indipendenza della magistratura; Referendum: Grosso al Forum ANSA, 'Non daremo i nomi dei finanziatori'.

Referendum, Enrico Grosso (Comitato per il No): Di Matteo non ha torto. Una magistratura debole conviene solo a criminali e mafiosiIl referendum sulla giustizia continua a dividere la politica e a sollevare interrogativi sull’indipendenza dei giudici e sugli equilibri costituzionali. Di questo e di molto altro, Fanpage.it ne ha ... fanpage.it

Referendum, Grosso (Comitato del No): Non daremo i nomi dei nostri sostenitori. E attacca: E’ una riforma fatta per punire la magistraturaIl muro contro muro sulla giustizia l'ha voluto il governo. Parola di Enrico Grosso, presidente del Comitato 'Giusto dire No' al Referendum ... lanotiziagiornale.it

Fini: 'Sull'Iran nessuna ambiguità. Con Meloni Italia credibile'. Poi si schiera per il sì al referendum: 'Compito dei magistrati è far rispettare la legge, non di interpretarla' #ANSA - facebook.com facebook

Se il voto inciampa, qualcuno deve assorbire l’urto. Meloni osserva, pesa, calibra. Difendere il ministro fino all’ultimo significherebbe trasformare il referendum in un plebiscito personale. Scaricarlo prima del voto suonerebbe come un’ammissione di paura x.com