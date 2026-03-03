Domenica 8 marzo alle ore 16, l’Auditorium Bruno Buozzi di Arezzo, in via Monte Cervino 24, ospiterà un incontro promosso dal Movimento 5 Stelle Toscana e dal Comitato Giusto dire No. L’appuntamento riguarda il referendum sulla giustizia e coinvolge i partecipanti interessati a discutere di questa consultazione. L’evento è aperto a tutti e si terrà nel pomeriggio di domenica prossima.

Arezzo, 3 marzo 2026 – Sarà l’Auditorium Bruno Buozzi di Arezzo (via Monte Cervino 24) ad ospitare domenica 8 marzo alle ore 16.30 l’incontro pubblico sul Referendum Giustizia promosso dal Movimento 5 Stelle Toscana, in collaborazione con il Comitato Giusto dire NO. Un appuntamento aperto alla cittadinanza per approfondire contenuti, implicazioni e prospettive del voto del 22-23 marzo 2026, che si inserisce nel percorso di mobilitazione regionale a sostegno del NO. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire strumenti di analisi e informazione a chi desidera comprendere nel merito i quesiti referendari e contribuire attivamente alla campagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum Giustizia, incontro promosso dal Movimento 5 Stelle Toscana, in collaborazione con il Comitato Giusto dire No

Referendum giustizia, tour Movimento 5 Stelle in Toscana: “Tutte le ragioni per dire no”Dieci tappe M5S, leader Conte, con consiglieri regionali Irene Galletti, presidente M5S Toscana, e Luca Rossi Romanelli.

Verso il referendum sulla giustizia, incontro del comitato "Giusto dire no" con il magistrato Cesare ParodiIn vista del referendum del 22 e 23 marzo, il comitato “Giusto dire No” promuove un momento di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza.

Approfondimenti e contenuti su Referendum Giustizia

Temi più discussi: Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Referendum Giustizia: le ragioni del sì e del no nell'incontro di sabato 28 febbraio 2026 in Sala della Musica a cura di Assostampa Ferrara; Referendum sulla giustizia, a Vico Equense il primo incontro per una scelta consapevole; Referendum giustizia. L'incontro Ac e Agesci sulle ragioni del Sì e del No. Al centro: separazione carriere e Csm.

Referendum giustizia, confronto pubblico all’Aquila: le ragioni del sì e del noÈ questo l’obiettivo del talk Referendum giustizia: le ragioni del sì e del no, promosso dall’associazione Oltre L’Aquila nell’ambito del format Oltre Talks: dialoghi tra presente e futuro, in ... laquilablog.it

GIUSTIZIA, CONFEDILIZIA OSPITA UN DIBATTITO SUL REFERENDUMLe ragioni del sì e del no al referendum sulla riforma della giustizia sono al centro di un incontro. Il dibattito ... opinione.it

Referendum giustizia, la Toscana si mobilita: 70 appuntamenti dei comitati del Sì e del No x.com

Referendum giustizia, M5S difende ANPI: “Insulti inaccettabili” - facebook.com facebook