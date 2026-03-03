Referendum a Rivalta di Torino si va controcorrente | nessuna scuola verrà chiusa per il voto

A Rivalta di Torino le scuole rimarranno aperte durante il referendum del 22 e 23 marzo 2026, senza chiusure o interruzioni delle lezioni. La decisione è stata presa in modo che le attività scolastiche proseguano normalmente, anche in occasione della consultazione popolare. Nessuna scuola verrà chiusa per il voto, mantenendo l’orario regolare durante i giorni di consultazione.

Praticamente nessuna interruzione delle lezioni per gli allievi delle scuole di Rivalta di Torino nel corso della prossima consultazione referendaria del 22 e 23 marzo 2026. In un video pubblicato sui social oggi, martedì 3 marzo, il sindaco Sergio Muro ha annunciato che, a differenza di quanto accade un po' in tutta Italia, nella sua cittadina tutte le scuole rimarranno aperte. “Siamo riusciti a spostare tutti i seggi in modo da garantire il regolare svolgimento delle lezioni”, ha detto Muro. Gli elettori dell'agglomerato cittadino principale potranno votare nei locali dell'Ex Monastero, del Castello degli Orsini e della scuola Calvino, unico plesso scolastico coinvolto dall'organizzazione, ma i votanti avranno a disposizione un accesso separato da quello degli studenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

