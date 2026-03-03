Rc | Programma serio e nomi condivisi

Rifondazione Comunista di Montignoso ha diffuso una nota in cui la segretaria Maria Del Giudice spiega le decisioni politiche prese finora all’interno della maggioranza. La comunicazione si concentra sulla volontà di chiarire in modo diretto e trasparente i passaggi fatti, senza lasciare spazio a interpretazioni ambigue o fraintendimenti. La nota sottolinea anche il carattere serio e condiviso del programma approvato.

Rifondazione Comunista di Montignoso chiarisce la sua posizione. "Vogliamo spiegare senza ambiguità – sostiene in una nota la segretaria Maria Del Giudice (nella foto) – le scelte politiche compiute fino a questo momento all'interno della maggioranza. Non lo facciamo per alimentare polemiche, ma per rispetto verso i cittadini. Montignoso è uno dei pochi Comuni in cui una sinistra vera, riconoscibile e radicata può ancora contribuire in modo concreto all'attività amministrativa e incidere in modo reale sul futuro della città. Riteniamo, però, che il confronto politico debba rimanere sul piano della serietà e dei contenuti. In questi giorni,...