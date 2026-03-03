Il riflessante è un trattamento colore delicato che viene utilizzato per ravvivare, intensificare o correggere i riflessi dei capelli senza alterare in modo permanente la tonalità di base. Serve a illuminare e ravvivare il colore naturale o tinto, sfumando anche la ricrescita tra una tinta e l’altra. È considerato un salva chioma, ideale tra un colore e l’altro.

Il riflessante è un trattamento colore delicato che ravviva, intensifica o corregge i riflessi senza modificare in modo permanente la base naturale. Non schiarisce e non copre come una tinta tradizionale ma deposita pigmenti sulla superficie del capello, regalando luce, uniformità e profondità per alcune settimane. È la soluzione intelligente tra una colorazione e l'altra, o per chi vuole valorizzare castani, biondi e bianchi senza stressare la fibra.

Ravviva e illumina il colore naturale (o tinto) e sfuma la ricrescita. Ecco come e perché il riflessante è un salva chioma fra una tinta e l'altra

